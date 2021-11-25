Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал одним из лучших игроков матча с венским Рапидом (2:0) в Лиге Европы по версии портал WhoScored.

Ярмоленко отличился забитым голом и заработал пенальти, получив за свои действия оценку 7,8. Лишь защитник Артур Масуаку (8,1)получил оценку выше, чем украинский форвард.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 14 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись одним голом.

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