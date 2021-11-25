Авторитетный портал отметил игру украинского форварда.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
25 ноября 2021, 23:29
Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал одним из лучших игроков матча с венским Рапидом (2:0) в Лиге Европы по версии портал WhoScored.
Ярмоленко отличился забитым голом и заработал пенальти, получив за свои действия оценку 7,8. Лишь защитник Артур Масуаку (8,1)получил оценку выше, чем украинский форвард.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 14 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись одним голом.
Предлагаем вашему вниманию также обзор матча Рапид В – Вест Хэм.