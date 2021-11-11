ЧМ-2022. Отбор

Вингер Вест Хэма дал комментарий накануне матча против Болгарии.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко заверил, что все игроки национальной команды выложатся по максимуму в товарищеском матче против Болгарии.

"Все говорят только про Боснию и Герцеговины. Где-то и игроки думают и знают насколько важна эта игра. Я уже много раз говорил, что когда надеваешь футболку национальной сборной Украины, то нет товарищеских матчей.

Когда завтра придут болельщики на стадион, я уверен, что их будет много. Также большое количество людей будет смотреть нас по телевизору. Всегда выходишь на поле и отдаешь все силы за главную команду страны.

Товарищеских игр нет. Все понимают, что через матч с Болгарией мы должны подготовиться к поединку с Боснией и Герцеговиной, поэтому будем выкладываться на все 100%. Каждый футболист хочет играть и доказывать тренеру, что он игрок основного состава", — сказал Андрей Ярмоленко пресс-службе сборной Украины.

Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.