Лига Европы

Наставник Марселя прокомментировал поражение своей команды в матча Лиги Европы.

В пятом туре группового этапа Лиги Европы Марсель в гостях уступил Галатасараю (4:2) и потерял шансы пробиться в плей-офф второго по значимости европейского турнира.

Главный тренер "провансальцев" Хорхе Сампаоли поделился мыслями после неудачного поединка своей команды, отметив блеклую игру команды в атаке.

"Мы проиграли эту группу раньше, в других матчах, хоть и рассчитывали изначально на первое место. Мы приехали сюда только за победой, но пропустили два глупых мяча, а затем не понимали, как материализовать свое превосходство.

Конечно, у нас молодая команда и нужно развиваться и расти, но необходимо ускорить этот процесс — в противном случае моя задача в клубе будет провалена", — приводит слова специалиста Le Parisien.

После пятого тура Марсель расположился на третьей строчке группы Е, опережая идущий последним московский Локомотив на два очка.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Галатасарай — Марсель (4:2).