Лига Европы

Леверкузенская команда не проигрывает уже 15 домашних матчей кряду.

Леверкузенский Байер в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы одержал победу над шотландским Селтиком (3:2).

По информации OptaFranz, беспроигрышная серия "аптекарей" продлилась до 15 домашних поединков подряд в рамках групповой стадии Лиги Европы.

Отмечается, что это новый рекорд еврокубкового турнира.

После пяти туров Байер набрал 13 очков и возглавляет группу G, опережая Бетис на три балла. Третьим идет Селтик — шесть очков, а четвертым — Ференцварош — ноль баллов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.