Леверкузенская команда не проигрывает уже 15 домашних матчей кряду.
Байер - Селтик, Getty Images
26 ноября 2021, 09:49
Леверкузенский Байер в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы одержал победу над шотландским Селтиком (3:2).
По информации OptaFranz, беспроигрышная серия "аптекарей" продлилась до 15 домашних поединков подряд в рамках групповой стадии Лиги Европы.
Отмечается, что это новый рекорд еврокубкового турнира.
После пяти туров Байер набрал 13 очков и возглавляет группу G, опережая Бетис на три балла. Третьим идет Селтик — шесть очков, а четвертым — Ференцварош — ноль баллов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.