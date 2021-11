Пресс-служба УЕФА определилась с претендентами на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа турнира.

В число претендентов вошли полузащитник Байера Роберт Андрих, оформивший дубль в ворота Селтика (3:2) и форвард московского Спартака Александр Соболев, также забивший два мяча в ворота Наполи (2:1).

Также на награду претендуют хавбек Лиона Райан Шерки, сделавший дубль в матче против Брондбю (3:1) и нападающий Рейнджерс Альфредо Морелос — два мяча в ворота пражской Спарты (2:0).

Традиционно победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

