УЕФА выбрал четырех претендентов по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Роберт Андрих, Getty Images
26 ноября 2021, 07:30
Пресс-служба УЕФА определилась с претендентами на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа турнира.
В число претендентов вошли полузащитник Байера Роберт Андрих, оформивший дубль в ворота Селтика (3:2) и форвард московского Спартака Александр Соболев, также забивший два мяча в ворота Наполи (2:1).
Также на награду претендуют хавбек Лиона Райан Шерки, сделавший дубль в матче против Брондбю (3:1) и нападающий Рейнджерс Альфредо Морелос — два мяча в ворота пражской Спарты (2:0).
Традиционно победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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