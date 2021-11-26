Традиционно УЕФА выбрал четырех претендентов на лучший гол тура.
Джеймс Мэддисон, Getty Images
26 ноября 2021, 08:39
УЕФА на своем официальном сайте объявил имена претендентов на звание автора лучшего гола по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы.
На звание автора лучшего гола претендуют Галену (Брага), Мирко Иванич (Црвена Звезда), Мусса Диаби (Байер) и Джеймс Мэддисон (Лестер).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Ранее стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.