Завершились матчи Лиги Европы в группе В.
микель оярасабль, getty images
09 декабря 2021, 22:05
Завершились матч последнего тура группового этапа в квартете В.
В первом поединке Реал Сосьедад крупно обыграл ПСВ, который заканчивал матч вдесятером после удаления Сангаре, благодаря чему испанцы квалифицировались в плей-офф. Дубль на свой счет записал Оярасабль, а еще один мяч забил Сорлот.
Реал Сосьедад — ПСВ 3:0
Голы: Оярасабль, 43 (пенальти), 62, Сорлот, 90+3
Удаление: Сангаре, 75 (повторное предупреждение)
В параллельной встрече Монако на выезде не сумел обыграть Штурм. В начале поединка Янтшер с пенальти вывел австрийцев вперед, однако еще до перерыва Фолланд восстановил паритет. Во втором тайме "монегаски" не сумели воплотить территориальное преимущество в голы, а аматч так и завершился вничью.
Штурм — Монако 1:1
Голы: Янтшер, 6 (пенальти) — Фолланд, 31