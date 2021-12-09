Лига Европы

Завершились матчи Лиги Европы в группе В.

Завершились матч последнего тура группового этапа в квартете В.

В первом поединке Реал Сосьедад крупно обыграл ПСВ, который заканчивал матч вдесятером после удаления Сангаре, благодаря чему испанцы квалифицировались в плей-офф. Дубль на свой счет записал Оярасабль, а еще один мяч забил Сорлот.

Реал Сосьедад — ПСВ 3:0

Голы: Оярасабль, 43 (пенальти), 62, Сорлот, 90+3

Удаление: Сангаре, 75 (повторное предупреждение)

В параллельной встрече Монако на выезде не сумел обыграть Штурм. В начале поединка Янтшер с пенальти вывел австрийцев вперед, однако еще до перерыва Фолланд восстановил паритет. Во втором тайме "монегаски" не сумели воплотить территориальное преимущество в голы, а аматч так и завершился вничью.

Штурм — Монако 1:1

Голы: Янтшер, 6 (пенальти) — Фолланд, 31