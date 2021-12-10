Лига Европы

Вашему вниманию самые интересные моменты заключительного матча группового этапа Лиги Европы.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы Наполи на своем поле одержал минимальную победу над Лестером (3:2).

Счет в матче был открыт на четвертой минуте поединка, когда результативным ударом отметился Унас, после чего на 24 минуте Элмас удвоил преимущество "неаполитанцев". Спустя три минуты Эванс отыграл один мяч для англичан, после чего Дьюсберри-Холл сравнял счет. Точку в матче поставил Элмас, оформивший дубль в начале второго тайма.

Обзор матча:

Наполи - Лестер 3:2

Голы: Унас, 4, Элмас, 24, 52 — Эванс, 27, Дьюсберри-Холл, 33

Наполи: Мерет — Мариу Руй, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо — Зелиньски, Демме (Манолас, 78), Элмаз, Унас (Мертенс, 63), Лосано (Мальюкюи, 45) — Петанья

Лестер: Шмейхель — Бертран, Сеюнджю, Эванс, Кастань — Ндиди, Тилеманс (Сумаре, 77), Барнс (Дака, 72), Дьюзбери-Холл (Олбрайтон, 89), Мэддисон — Варди

Предупреждения: Петанья, Демме,