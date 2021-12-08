Италия

Нигериец начал работу над восстановлением после операции.

Нападающий Наполи Виктор Осимхен начал тренировки по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Нигерийский форвард приступил к индивидуальным занятиям и вскоре может вернуться к тренировкам с командой в защитной маске.

Осимхен получил перелом скулы и глазницы в ноябре и с тех пор находился в лазарете. Ожидается, что восстановление футболиста займет около трех месяцев.

В текущем сезоне 22-летний игрок является лучшим бомбардиром партенопейцев, отличившись девятью голами в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что защитник Костас Манолас вернулся к тренировкам в общей группе.