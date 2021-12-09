Италия

Украинец может перебраться в топ-чемпионат.

Нападающим сборной Украины и Днепра-1 Артемом Довбиком интересуются некоторые топ-клубы из Европы.

Как сообщает издание Areanapoli, в форварде заинтересованы Наполи, Фиорентина и Болонья из Серии А.

Также Довбик заинтересовал несколько бельгийских и турецких клубов, в частности Андерлехт, Генк и Трабзонспор.

Сообщается, что Днепр-1 будет готов отпустить нападающего за пять миллионов евро, которые не станут проблемой для итальянских клубов.

Для Фиорентины, например, он мог бы стать альтернативой Душану Влаховичу, которому суждено покинуть Флоренцию в конце этого сезона.

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