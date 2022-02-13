Лига Европы

Встреча против Интера не прошла бесследно для игроков Наполи.

Накануне, неаполитанский Наполи на своем поле принимал действующего чемпиона страны, миланский Интер, в попытке обойти соперников в турнирной таблице, однако упустил победу из-за пропущенного мяча в начале второго тайма (1:1).

Интер — Наполи 1:1 Видео голов и обзор матча

Помимо потерянных очков и упущенной прекрасной возможности возглавить чемпионскую гонку, подопечные Лучано Спаллетти рискуют понесли в последствии также и кадровые потери.

Уже на 26-й минуте главному тренеру "южан" пришлось снимать с игры полузащитника Маттео Политано, получившего мышечное повреждение, а по итогам поединка стало известно, что со схожими проблемами с правым бедром завершал встречу игрок центральной линии Станислав Лоботка.

Наполи уже успел выступить с официальным заявлением о состоянии своих игроков, указав на "незначительный" характер повреждений, что тем не менее не исключило необходимости провести углубленные исследования, однако называть хотя бы приблизительные сроки восстановления футболистов медперсонал клуба отказался.

Отметим, что уже 17 февраля "Партенопеи" будут вынуждены сыграть гостевой матч против каталонской Барселоны в Лиге Европы УЕФА, а лазарет команды еще до начала подготовки к игре против Интера пополнил нападающий Ирвинг Лосано, получивший вывих плеча во время выступлений за сборную Мексики.