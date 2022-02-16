Лига Европы

Украинский специалист рассказал о предстоящем матче команды.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб поделился своими ожиданиями от встречи с Брагой в первом матче в 1/16 финала Лиги Европы.

"Завтра нам предстоит непростая игра с серьёзным соперником – Брагой. Есть у нас некоторые проблемы – несколько ребят покинули команду, но мы полноценно готовились к этой игре в течение месяца и понимаем, что у Браги ситуация лучше, так как у них идет чемпионат. Они в полной боевой готовности. У нас, к сожалению, чемпионата не было, были сборы, которые мы проводили здесь. Тем не менее, будем выходить и постараемся сыграть одну из лучших своих игр в этом году.

Шансы? Я бы сказал 50 на 50. Я не хочу обижать ни Брагу, ни тем более нас. Все покажет завтрашний день. Команда очень хорошая. Команда, которая в Португалии идет на 4-м месте и борется за тройку призеров – это дорогого стоит.

Даже есть те футболисты, которые играли в 2018 году, когда я был тренером Зари и мы встречались с Брагой. Мы тогда к моей радости прошли ее. Сыграв дома 1:1, а на выезде 2:2. За счет этого и прошли дальше. Хотелось бы, чтобы это повторилось и завтра, а как это будет, увидим.

Я не изменил своего мнения с того момента, как сказал, что то, что убрали правило выездного гола, это больше в пользу сильных команд, потому что команда, которая не является фаворитом, за счёт этого выездного гола могла проходить дальше. А так все уравнялось, тем интереснее будет завтрашняя игра. Как бы ты ни сыграл дома, все равно есть шанс в ответной игре на выезде. Этот этап состоит из двух матчей и надо делать акцент именно на эти две игры, что и было в самом начале нашего долгого пути к Лиге Чемпионов, когда мы начинали с первого раунда. Я очень рад, что мы прошли и хотелось повторить это опять", – приводит слова Вернидуба официальный сайт тираспольского клуба.

Матч Шериф – Брага состоится в Тирасполе в четверг, 17 февраля, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ранее Вернидуб прокомментировал возможность работы во главе сборной Украины.