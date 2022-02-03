Украина

Наставник Шерифа рассказал о перспективах работы в национальной команде родной страны.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал свои перспективы на то, чтобы возглавить сборную Украины, которой сейчас руководит Александр Петраков.

"Наверное, не дорос еще до того уровня. Когда дорасту — тогда, может, и попаду. Все нормально, там люди на своем месте. Желаю Петракову самых высоких достижений, он этого заслуживает. Он тренер-трудяга, тренер от души. Очень честный человек. Думаю, этим он берет всех. Он берет всех воспитанников, столько через него прошло. Он заслуживает, чтобы быть сейчас тренером сборной Украины.

Звонок от Павелко? Никогда не было. Я когда-то был в совете сборных. Раз ездил туда, когда Головко снимали с поста главного тренера сборной Украины U-21. Наверное, что-то не то сказал, но полностью стоял на стороне Саши, что это неправильно. Сказал, что я думаю. После этого уже не приезжал", — сказал Юрий Вернидуб в эфире YouTube-канала Pressing.

Ранее Вернидуб рассказал о футболистах, с которыми хотел бы поработать в своем клубе.