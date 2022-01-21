Украина

Наставник молдавского клуба назвал три футболиста, которых хотел бы видеть в Шерифе.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о футболистах, с которыми хотел бы поработать в своем клубе.

Украинский специалист не отказался бы от двух представителей киевского Динамо, а также Виталия Миколенко, до недавнего времени защищавший цвета киевлян.

"Шапаренко хотел бы увидеть здесь, однозначно. Но знаю, что никогда он здесь играть не будет. Под мою схему очень подходит. Илья Забарный нравится, хороший парень. Да, есть ошибки, но он прогрессирует, плюс наш, украинец.

Третьим пусть будет тоже киевлянин, хоть и бывший, Виталий Миколенко. Это тоже классный футболист, я просто хочу, чтобы у него все получилось. Это наше будущее", — сказал Вернидуб в Youtube-шоу ОТДУШИВДУШУ.

Ранее Вернидуб рассказал о процессе ухода из солигорского Шахтера.