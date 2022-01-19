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Украинский специалист поделился подробностями своего нового контракта с молдавским клубом.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал свой недавно подписанный новый контракт с молдавским клубом.

"За третье место в группе Лиги чемпионов были мои самые большие премиальные. Не с чем сравнивать. Таких премиальных у меня не было никогда. Рад и счастлив. Благодарен президенту клуба и генеральному директору, что они отнеслись так. Хотя, честно говоря, у меня в контракте вообще не были оговорены бонусы.

Единственное, что было – если проходим в Лигу чемпионов или Лигу Европы – будет повышение зарплаты. Поэтому респект и уважение таким людям. Они поступили очень сильно.

Когда они сказали о продлении контракта, я даже не задумывался, вопросов не было. Спросили какую зарплату я хочу, а я ответил, что вы и так хорошо поступили. Они отнекивались, пошли навстречу, опять увеличили. Это их право. Как я могу отказаться? Хочется еще больше работать.

Контракт до конца 2024 года. Я сказал, что если не будет получаться или поступит предложение, то у нас будет джентельменское соглашение. Клаусула небольшая, где-то полмиллиона", — сказал Вернидуб в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Ранее сообщалось, что Рух вел переговоры по приглашению Вернидуба и Григорчука.