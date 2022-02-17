Лига Европы

Итальянский специалист поделился мнением об игре украинца.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперин прокомментировал выступления полузащитника Руслана Малиновского накануне матча с Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы.

"Станет ли Малиновский ключевым игроком в предстоящем матче? Малиновский выдал отличный отрезок в матче с Ювентусом, но предыдущие поединки были не самыми лучшими. Для нас все игроки очень важны, но составлять какие-то рейтинги я не могу", – приводит слова Гасперини портал Tutto Atalanta.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 26 поединков в футболке "сине-черных", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Матч Аталанта – Олимпиакос состоится в Бергамо в четверг, 17 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Интер и Милан хотели подписать Малиновского минувшим летом.