Лига Европы

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В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы португальский Порту на своем поле одержал победу над римским Лацио со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 23 минуте Дзакканьи расписался в ворота "драконов", на что хозяева ответили результативным ударом в исполнении Мартинеса. В начале второго тайма Мартинес оформил дубль и принес победу "драконам".

Обзор матча:

Порту - Лацио 2:1

Голы: Мартинес, 37, 49 — Дзакканьи, 23.

Порту: Кошта — Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио — Урибе, Груйич (Галено, 46), Жоау Мариу (Бруну Кошта, 88), Виейра (Витинья, 46) — Тони Мартинес (Эванилсон, 69), Пепе (Эуштакиу, 88).

Лацио: Стракоша — Марушич, Патрик, Луис Фелипе, Раду (Хюсай, 72) — Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто (Башич, 84), Милинкович-Савич — Дзакканьи (Моро, 84), Педро (Кабрал, 84), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Груйич, Виейра, Галено, Эванилсон — Милинкович-Савич, Дзакканьи.

Источник: MEGOGO