Відбулось жеребкування наступного раунду плей-офф Ліги Європи.
Гравці Аталанти, Getty Images
25 февраля 2022, 13:49
Сьогодні, 25 лютого, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
На цьому етапі турніру візьмуть участь 16 клубів, у двох із яких виступають українські футболісти.
Таким чином, Аталанта разом із півзахисником Русланом Малиновським зустрінеться з леверкузенським Байєром, а Вест Хем, який представляє вінгер Андрій Ярмоленко, протистоятиме іспанській Севільї.
Також відзначимо не менш цікаві пари, в яких Барселона зустрінеться з Галатасараєм, а Порту зіграє з Ліоном.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:
Рейнджерс (Шотландія) - Црвена Звезда (Сербія)
Брага (Португалія) - Монако (Франція)
Порту (Португалія) - Ліон (Франція)
Аталанта (Італія) - Байєр (Німеччина)
Севілья (Іспанія) - Вест Хем (Англія)
Барселона (Іспанія) - Галатасарай (Туреччина)
РБ Лейпціг (Німеччина) - Спартак М (Росія)
Бетіс (Іспанія) - Айнтрахт (Німеччина)
Нагадаємо, перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 9 та 10 березня, а матчі-відповіді -17 березня.
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