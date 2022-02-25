Лига Европы

Відбулось жеребкування наступного раунду плей-офф Ліги Європи.

Сьогодні, 25 лютого, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

На цьому етапі турніру візьмуть участь 16 клубів, у двох із яких виступають українські футболісти.

Таким чином, Аталанта разом із півзахисником Русланом Малиновським зустрінеться з леверкузенським Байєром, а Вест Хем, який представляє вінгер Андрій Ярмоленко, протистоятиме іспанській Севільї.

Також відзначимо не менш цікаві пари, в яких Барселона зустрінеться з Галатасараєм, а Порту зіграє з Ліоном.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

Рейнджерс (Шотландія) - Црвена Звезда (Сербія)

Брага (Португалія) - Монако (Франція)

Порту (Португалія) - Ліон (Франція)

Аталанта (Італія) - Байєр (Німеччина)

Севілья (Іспанія) - Вест Хем (Англія)

Барселона (Іспанія) - Галатасарай (Туреччина)

РБ Лейпціг (Німеччина) - Спартак М (Росія)

Бетіс (Іспанія) - Айнтрахт (Німеччина)

Нагадаємо, перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 9 та 10 березня, а матчі-відповіді -17 березня.

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