Головний тренер Аталанти поділився сподіваннями стосовно матчу проти РБ Лейпциг.
Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
14 апреля 2022, 13:55
Напередодні другого чвертьфінального матчу проти РБ Лейпциг Джан П'єро Гасперіні не виключив того, що Аталанта можн виграти Лігу Європи.
“РБ Лейпциг — дуже потужний опонент, — цитує Football Italia головного тренера Аталанти. — Обидві команди намагатимуться перемогти”.
“Я не можу вгадати, як завершиться матч, але ми, звісно, зробимо все, щоб вийти до півфіналу. Перемога у турнирі поки не є нашим завданням, але якщо вийдемо до півфіналу, то чому б не спробувати?”
“Ми ще не втратили шанси потрапити до єврокубків через чемпіонат Італії, але може так статися, що через Лігу Європи це буде найкоротший шлях”.
Матч Аталанта — РБ Лейпциг заплановано на четверг, 14 квітня, о 19:45 за київським часом. Перший матч завершився з рахунком 1:1.