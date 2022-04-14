Лига Европы

Головний тренер Аталанти поділився сподіваннями стосовно матчу проти РБ Лейпциг.

Напередодні другого чвертьфінального матчу проти РБ Лейпциг Джан П'єро Гасперіні не виключив того, що Аталанта можн виграти Лігу Європи.

“РБ Лейпциг — дуже потужний опонент, — цитує Football Italia головного тренера Аталанти. — Обидві команди намагатимуться перемогти”.

“Я не можу вгадати, як завершиться матч, але ми, звісно, зробимо все, щоб вийти до півфіналу. Перемога у турнирі поки не є нашим завданням, але якщо вийдемо до півфіналу, то чому б не спробувати?”

“Ми ще не втратили шанси потрапити до єврокубків через чемпіонат Італії, але може так статися, що через Лігу Європи це буде найкоротший шлях”.

Матч Аталанта — РБ Лейпциг заплановано на четверг, 14 квітня, о 19:45 за київським часом. Перший матч завершився з рахунком 1:1.