Лига Европы

Тренер Аталанти сподівається подолати чергового суперника з Німеччини.

Після двох перемог над Байєром головний тренер Аталанти Джан П'ьєро Гасперіні з оптимізмом чекає на зустріч з РБ Лейпциг.

“Я вважаю, що у нашому протистоянні все вирішиться у другому матчі, — цитує тренера Аталанти Football Italia. — Байєр та Лейпциг — команди приблизно однакового рівня, але не дуже схожі за стилем. Байєр грає більш відкрито”.

“Ми вже пройшли далеко по турнирній дистанції. Тільки Аталанта у Лізі Європи та Рома у Лізі Конференцій продовжують виступ у єврокубках, тож я пишаюся тим, що ми захищаємо честь Італії”.

“Після скасування правила виїздного голу вже майже не має значення, де грати перший матч. У будь якому разі дві нічиї нічього не дадуть, потрібно перемагати, якщо хочеш пройти далі”.

Матч РБ Лейпциг — Аталанта відбудеться у четвер, 7 квітня. Початок о 19:45 за київським часом.