До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ліги Європи.
Аталанта — РБ Лейпциг, getty images
14 апреля 2022, 23:13
У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Лейпциг здобув впевнену перемогу над Аталантою і пробився в наступну стадію турніру.
Головним героєм цього протистояння став Крістофер Нкунку, який оформив на свій рахунок обидва забиті м'ячі та вибив бергамасків з поточного розіграшу ЛЄ.
Огляд матчу:
Аталанта — РБ Лейпциг 0:2
Голи: Нкунку, 18, 87 (пен.)
Аталанта: Муссо — де Роон, Демірал (Скалвіні, 70), Паломіно — Гатебур, Копмейнерс, Фройлер (Пашаліч, 88), Дзаппакоста — Маліновський (Сапата, 58), Бога (Демірал, 70) — Сапата.
РБ Лейпциг: Гулачі — Гвардіол (Поульсен, 79), Орбан, Сімакан — Хенріхс (Клостерманн, 73), Кампль (Гальстенберг, 79), Лаймер (Адамс, 73), Анхеліньо — Ольмо — Нкунку, Сілва (Собослаї, 63).
Попередження: Сапата, Демірал, Фройлер, Копмейнерс, Гатебур — Хенріхс, Орбан, Сімакан, Клостерманн, Кампль.