Лига Европы

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ліги Європи.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Лейпциг здобув впевнену перемогу над Аталантою і пробився в наступну стадію турніру.

Головним героєм цього протистояння став Крістофер Нкунку, який оформив на свій рахунок обидва забиті м'ячі та вибив бергамасків з поточного розіграшу ЛЄ.

Огляд матчу:



Аталанта — РБ Лейпциг 0:2

Голи: Нкунку, 18, 87 (пен.)



Аталанта: Муссо — де Роон, Демірал (Скалвіні, 70), Паломіно — Гатебур, Копмейнерс, Фройлер (Пашаліч, 88), Дзаппакоста — Маліновський (Сапата, 58), Бога (Демірал, 70) — Сапата.



РБ Лейпциг: Гулачі — Гвардіол (Поульсен, 79), Орбан, Сімакан — Хенріхс (Клостерманн, 73), Кампль (Гальстенберг, 79), Лаймер (Адамс, 73), Анхеліньо — Ольмо — Нкунку, Сілва (Собослаї, 63).



Попередження: Сапата, Демірал, Фройлер, Копмейнерс, Гатебур — Хенріхс, Орбан, Сімакан, Клостерманн, Кампль.