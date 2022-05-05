Лига Европы

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та лондонський Вест Гем.

Франкфуртський Айнтрахт та лондонський Вест Гем зіграють свій матч-відповідь півфіналу Ліги Європи УЄФА на полі Дойче Банк Арена на тлі перемоги "орлів" у столиці Великої Британії з рахунком 2:1.

Олівер Гласнер, у порівнянні з тією грою, вирішив використати з перших хвилин в трійці захисту Н'Діка, тоді як Гауге посилить лінію атаки.

Девід Моєс, у свою чергу, зупинив вибір на Цоуфалі на правому фланзі захисту. Андрій Ярмоленко знову розпочне з лави для запасних.

Айнтрахт: Трапп — Тута, Гінтереггер, Н’Діка — Кнауфф, Соу, Роде, Костіч — Гауге, Борре, Камада.

Запасні: Граль, Якіч, Хрустіч, Ламмерс, Туре, Хасебе, Аке, Чендлер, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьєнсія.



Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс, Форнальс — Боуен, Антоніо, Лансіні.

Запасні: Фабіанські, Рандольф, Ярмоленко, Влашич, Нобл, Бенрахма, Діоп, Фредерікс, Масуаку, Джонсон, Крал, Алісе.



Гра Айнтрахт — Вест Гем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.