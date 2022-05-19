Лига Европы

Керманич Рейнджерс прокоментував поразку в фіналі Лізі Європи.

Шотландський Рейнджерс напередодні зазнав прикрої поразки в фінальному поєдинку Ліги Європи УЄФА проти франкфуртського Айнтрахту за підсумками серії післяматчевих пенальті (1:1, 5:4 – пен.).

Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "рейнджерів" Джованні ван Брокхорст після церемонії нагородження розповів про власні емоції від побаченого на футбольному полі.

"Пенальті — це завжди лотерея, а сьогодні ми витягнули програшний квиток. Я не можу жодним чином поскаржитися на самовідданість моїх гравців сьогодні ввечері.

Фінал — це така річ, яка залишає за собою спогади на все життя, але вони дуже болючі, якщо ви програєте в цьому матчі. Колись я програв фінал чемпіонату світу з футболу.

Ми повинні рухатися далі. Уже в суботу на нас очікує наступна велика гра, а наступний сезон ми муситимемо розпочинати з чистого аркушу. Було дуже важко підтримувати хлопців, адже вони зараз дуже вразливі та розчаровані.

Цього футбольного року в нас уже було кілька випадків, коли потрібно було робити далекий переліт за два дні до наступного матчі. Фактично, маємо добу на підготовку. Це дуже непросто, але ми спробуємо завершити сезон бодай із одним трофеєм у суботу", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному матчі Рейнджерс зіграє за Кубок Шотландії проти Гартс.