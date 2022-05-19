Футболіст прокоментував поразку від Айнтрахта.
Джеймс Таверньєр. Getty Images
19 травня 2022, 11:12
Захисник та капітан Рейнджерс Джеймс Таверньєр прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги Європи від Айнтрахта.
"Я пишаюся кожним з наших хлопців та тим, як ми провели турнір, пишаюся кожним уболівальником, які забезпечили нам фантастичну підтримку".
Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу
"Ми просто не змогли перемогти у фіналі. Ми страшенно розчаровані", — сказав Таверньєр після фінального свистка.
Раніше головний тренер Рейджерс Джованні ван Брокхорст після церемонії нагородження розповів про власні емоції від побаченого на футбольному полі.