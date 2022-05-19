Лига Европы

Футболіст прокоментував поразку від Айнтрахта.

Захисник та капітан Рейнджерс Джеймс Таверньєр прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги Європи від Айнтрахта.

"Я пишаюся кожним з наших хлопців та тим, як ми провели турнір, пишаюся кожним уболівальником, які забезпечили нам фантастичну підтримку".

Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу

"Ми просто не змогли перемогти у фіналі. Ми страшенно розчаровані", — сказав Таверньєр після фінального свистка.

Раніше головний тренер Рейджерс Джованні ван Брокхорст після церемонії нагородження розповів про власні емоції від побаченого на футбольному полі.