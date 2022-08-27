Кияни знов зіграють з турецькою командою.
Динамо - Фенербахче, getty images
27 серпня 2022, 10:48
Динамо Київ за підсумками жеребкування Ліги Європи потрапило до квартету B, де зіграє проти Ренна, Фенербахче та АЕК з Ларнаки.
Команда Мірчі Луческу стартує у турнірі поєдинком на виїзді проти Фенербахче. Матч відбудеться 8 вересня о 19:45.
Повний календар киян:
8 вересня, 19.45. Фенербахче — Динамо
15 вересня, 22.00. Динамо — АЕК
6 жовтня, 22.00. Ренн — Динамо
13 жовтня, 19.45. Динамо — Ренн
27 жовтня, 19.45. АЕК — Динамо
3 листопада, 22.00. Динамо — Фенербахче
Нагадаємо, що раніше УЄФА покарала Фенербахче за поведінку фанатів в попередньому матчі з Динамо Київ.