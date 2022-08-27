Ліга Європи

Кияни знов зіграють з турецькою командою.

Динамо Київ за підсумками жеребкування Ліги Європи потрапило до квартету B, де зіграє проти Ренна, Фенербахче та АЕК з Ларнаки.

Команда Мірчі Луческу стартує у турнірі поєдинком на виїзді проти Фенербахче. Матч відбудеться 8 вересня о 19:45.

Повний календар киян:

8 вересня, 19.45. Фенербахче — Динамо

15 вересня, 22.00. Динамо — АЕК

6 жовтня, 22.00. Ренн — Динамо

13 жовтня, 19.45. Динамо — Ренн

27 жовтня, 19.45. АЕК — Динамо

3 листопада, 22.00. Динамо — Фенербахче

Нагадаємо, що раніше УЄФА покарала Фенербахче за поведінку фанатів в попередньому матчі з Динамо Київ.