Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 26 серпня:

Київське Динамо та дніпровський Дніпро-1 дізнались своїх суперників за груповими етапами Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА відповідно.

Англійський Ньюкасл нарешті знайшов собі підсилення на вістря атаки.

Тим самим відзначився й туринський Ювентус, підписавши вже екс-футболіста французького Марселя.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.