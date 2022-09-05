Україна

Головний тренер закарпатців — про гру чемпіонату України з Минаєм.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував нічию з Колосом (1:1) у матчі УПЛ.

"Налаштовувалися на важку гру та знали чудово, як діє суперник. Тому зазначали, що на перших хвилинах, щоб досягти успіху та психологічної переваги, потрібно забити і не поступатися боротьбою. Знали, що на нашому полі буде багато боротьби.

Попри те, що пропустили з 11-метрового у першому таймі, одним періодом першого тайму я не задоволений, адже ми дуже притиснулися до воріт.

У другому таймі зробили корективи. Десь моментами можна було діяти на контратаках. Просили хлопців, щоби вони високо зустрічали суперників. Провели непоганий відрізок, доки не скінчилися сили.

Це була рівна гра, бо десь ми переважали, але наприкінці суперник мав можливість вийти вперед.

Я задоволений самовіддачею хлопців, молода команда, вона прогресує. Обидві команди хотіли перемогти. Тому можна вважати, що на нічию награли обидві команди", — підсумував тренер.

Після 3 матчів Колос посідає 3 місце у турнірній таблиці, Минай – на 13 рядку.