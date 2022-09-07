Ліга Європи

Ямаєць готується до гри з Фенербахче.

Київське Динамо провело тренування на стамбульському стадіоні Шюкрю Сараджоглу, де у четвер, 8 вересня, зіграє проти Фенербахче. Стартовий свисток угорського арбітра пролунає о 19:45 за київським часом.

Як можна побачити, з командою вперше тренувався 22-річний ямайський правий вінгер Кахім Перріс, якого кияни представили дуже оригінальним і красивим чином.

Нагадаємо, на нашому сайті доступна онлайн-трансляція гри між "біло-синіми" та "жовтими канарками".