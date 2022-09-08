Ліга Європи

Обидва українські футболісти не увійшли до стартових складів Арсеналу та Цюріха.

Сьогодні відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги Європи, у якому лондонський Арсенал у гостях зіграє проти швейцарського Цюриха.

Головні тренери вже ухвалили рішення про стартові склади своїх команд на очний матч.

До стартового складу "канонірів" не потрапив український універсал Олександр Зінченко, який може провести сьогодні дебютний матч за Арсенал у єврокубках.

Також до складу Цюриха не потрапив ще один українець Богдан В'юнник, який розпочне матч на лаві запасних.

Нагадаємо, матч Цюрих — Арсенал відбудеться сьогодні, 8 вересня, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.