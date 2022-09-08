Жалобний захід відбудеться у рамках матчу Ліги Європи.
МЮ - Реал С, getty images
08 вересня 2022, 22:00
Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги Європи прийме на своєму полі Реал Сосьєдад.
Гравці обох команд вийдуть на поле з жалобними пов'язками через смерть королеви Великобританії Єлизавети II, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".
Крім того, поєдинок розпочнеться з хвилини мовчання, а також на стадіоні будуть приспущені прапори.
Зазначимо, що королеві Великобританії Єлизаветі було 96 років.
Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Слідкуйте за ключовими подіями зустрічі на нашому сайті.