Ліга Європи

Жалобний захід відбудеться у рамках матчу Ліги Європи.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги Європи прийме на своєму полі Реал Сосьєдад.

Гравці обох команд вийдуть на поле з жалобними пов'язками через смерть королеви Великобританії Єлизавети II, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Крім того, поєдинок розпочнеться з хвилини мовчання, а також на стадіоні будуть приспущені прапори.

Зазначимо, що королеві Великобританії Єлизаветі було 96 років.