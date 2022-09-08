Оберіть свого MVP поєдинку.
Фенербахче - Динамо, getty images
08 вересня 2022, 22:29
Динамо Київ у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів грало на виїзді проти Фенербахче та поступилося з рахунком 1:2.
Команда Мірчі Луческу змогла відігратися після пропущеного голу, проте втратила один бал в компенсований час.
Пропонуємо і вам визначити найкращого гравця поєдинку Ліги Європи у складі киян.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги Європи між Динамо Київ та Фенербахче.