Ліга Європи

Захисник киян прокоментував поразку своєї команди.

Динамо Київ мінімально поступилось АЕКу Ларнака у другому турі Лізі Європи.

"Поразка? Не можу назвати причину. Сам не розумію, в команді також не розуміють. Напевно, наш психологічний стан бажав би кращого. Зараз є якась проблема у команді психологічного характеру.

Тому що по бажанню та грі – немає проблем, а психологічно змучені, не знаю. Ситуація важка. Сподіваюся, ця пауза нам допоможе.

Нічого такого незвичного не було. Ми розуміємо ситуацію, що повинні обігрувати такі команди та здобувати очки. Сподіваюся, вболівальники ще будуть радіти нашим перемогам", — сказал Дубінчак в інтерв'ю MEGOGO.