Ліга Європи

Оберіть свого MVP поєдинку.

Динамо у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги Європи грало АЕКа з Ларнаки та поступилося з мінімальним рахунком.

Команда Мірчі Луческу доволі швидко пропустила. Кияни були вимушені виймати м'яч з воріт вже на восьмій хвилині та не змогли змінити хід зустрічі.

Пропонуємо і вам визначити найкращого гравця поєдинку Ліги Європи у складі киян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги Європи між Динамо Київ та АЕКом.