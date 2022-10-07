Ліга Європи

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри із французьким Ренном.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи проти французького Ренна (1:2).

"Дуже прикро, що ми сьогодні програли. Добре почали гру, демонстрували хорошу техніку та швидкість, нам вдавалося впоратися з атаками суперника. Але наприкінці матчу ми втратили концентрацію, як вже траплялося в матчах із Фенербахче і АЕКом. У майбутньому ми маємо виправити ці помилки та бути абсолютно зосередженими.

Ренн — це дуже хороша команда, у них є динаміка та швидкість, вони вдало грали на перехопленнях. У наступних матчах потрібно докласти максимальних зусиль і зробити все можливе й неможливе, щоб виправити турнірну ситуацію.

Ми весь час перебуваємо в дорозі, переїжджаємо між Львовом, Краковом та іншими містами, тому у нас немає можливості цілком зосередитися на підготовці. Але в такій складній ситуації ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти позитивних результатів.

Я обрав Бєсєдіна, тому що він міг нав'язати боротьбу двом сильним центральним захисникам — Родону та Теате. Вважаю, що Артем зіграв дуже добре. Подивимося, можливо, в наступному матчі вийде інший нападник, адже ми граємо кожні три дні, і попереду ще довгий турнірний шлях.

Заміна Попова була виховним моментом? Так. Попов припустився помилок, які недопустимі для професійного гравця. Він тричі намагався робити передачі на Сидорчука, якого накривав опонент. У цих моментах ми втрачали м'яч, і Ренн отримував можливості для дуже небезпечних контратак. Можна робити діагональ із центру поля на фланг, але діагональ із флангу в центр може призвести до перехоплення м'яча суперником і гольового моменту.

Спільна заявка України, Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030? Це чудове рішення. Чемпіонат світу — дуже важлива подія, завдяки якій Україна може вийти на міжнародну арену та здобути популярність у всьому світі. Тим паче, в Україні не так давно були побудовані чотири великі стадіони, які можуть прийняти матчі мундіалю", - наводить слова Луческу прес-служба "біло-синіх".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ренн — Динамо.