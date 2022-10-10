Ліга Європи

Важливе звернення гравця Динамо Київ до українського народу.

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв висловився щодо масованого ракетного обстрілу зі сторони країни-терористки рф.

"Було почуття дежавю, як 24 лютого вранці. Нас зранку розбудила тривога — всі почали брати телефони та читати новини. Було дуже багато відео з Києва, зі Львова, з Запоріжжя вже третій день — це жахливо.

Ми обговорюємо це з хлопцями. Якщо у нас є можливість, ми допомагаємо. Зі своєї сторони можу сказати: висловлюю велике співчуття родинам загиблих.

Вибухи у Львові? Я не скажу, що було страшно. Мені було більше страшно за мою родину, яка знаходилась в Києві. За себе — так собі. Трохи чув вибухи. Читав про ситуацію в Києві — це жах.

З рідних всі цілі й здорові. Сім'я відразу виїхала. Дякувати Сані Тимчику, його дружина підвезла до Умані, далі мої батьки забрали їх до Одеси.

Готуватись до Ренна дуже тяжко. Ситуація дуже сильно впливає. Ми хоч спортсмени й повинні думати про футбол. Але ми теж люди. У нас є сім'ї, діти, батьки. І ми всі переживаємо за Україну. Сьогодні всі в стресі. Звісно, що весь день це обговорюємо.

Зараз в голові тільки одне — щоб наступив мир. А про гру з Ренном сьогодні тренер щось розкаже, а завтра будемо конкретно готуватись до матчу", — сказав Кабаєв для ютуб-каналу ФК Динамо Київ.

Нагадаємо, що Динамо прибуло до Кракова на матч проти Ренна.