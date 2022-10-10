Англія

У Ліверпуля жахлива кадрова ситуація.

Лівий нападник Ліверпуля Луїс Діас не зіграє до грудня через травму, яку він отримав у недільному матчі з Арсеналом (2:3). Про це повідомляє The Athletic.

Колумбієць травмував коліно, його ще в першому таймі змінив Роберто Фірміно, який забив один із голів на Емірейтс. Як повідомляє джерело, сьогодні колумбійцю провели обстеження на травмованому коліні, яке виявило, що футболіст лікуватиметься від 6 до 8 тижнів. Приступити до гри він зможе аж після чемпіонату світу.

В цьому сезоні 25-річний нападник провів 12 ігор у всіх турнірах, забив 4 голи й віддав 3 результативні передачі, зокрема, 1 у вчорашньому матчі проти Арсеналу.