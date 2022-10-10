Італія

Натан Аке цікавий тренерському штабу "россонері".

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке може продовжити кар'єру в Італії.

Як повідомляє Football Italia, захисник збірної Нідерландів зацікавив Мілан. Очікується, що чинний чемпіон Італії докладе зусиль для того, щоб трансфер відбувся. Нагадаємо, що влітку Аке вже міг опинитися у Мілані, але Ман Сіті відмовилось продавати 27-річного захисника.

Портал Transfermarkt оцінює вартість захисника у 25 млн євро.

В цьому сезоні футболіст провів 8 матчів у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався.