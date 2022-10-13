Офіційний Youtube-канал Динамо відзвітував про тренування команди напередодні поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги Європи проти Ренна.

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Матч Динамо — Ренн відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсудського, початок — о 19:45 за Києвом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.