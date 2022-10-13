Ліга Європи 13 жовтня 2022, 12:30 Динамо провело тренування перед матчем з Ренном (відео) Кияни готуються дати бій французам. Динамо, офіційний сайт Динамо Київ 13 жовтня 2022, 12:30 Офіційний Youtube-канал Динамо відзвітував про тренування команди напередодні поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги Європи проти Ренна. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Динамо Київ — Ренн. Напередодні Матч Динамо — Ренн відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсудського, початок — о 19:45 за Києвом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Команди Динамо Київ Ренн Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте