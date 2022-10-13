Футзал

Універсал збірної України поспілкувався з Football.ua.

Збірна України в рамках відбору до чемпіонату світу з футзалу провела дві зустрічі. Команда Олександра Косенка обіграла Косово з рахунком 3:1, а через декілька днів впоралась і з Нідерландами — 4:2.

Переможні результати та перебування у Латвії оцінив універсал команди Ігор Корсун в ексклюзивному коментарі нашому сайту.

- Обидві гри ви провели у Єлгаві. Як вас прийняли у Латвії?

- В Латвії нас прийняли гарно. Все було на високому рівні. Хочеться подякувати людям, які причетні до цього.

- В матчі з Косово наша збірна була явним фаворитом, проте пропустили швидкий м'яч та доволі довго не могли вразити ворота супротивника. Трошки недооцінили Косово чи брак везіння, або щось інше?

- Ніякої недооцінки не було. Збірна Косово — гідний суперник. Ми серйозно готувалися до цієї гри. Так, нажаль пропустили швидкий м’яч, але вважаю, що ми контролювали перебіг всієї гри. Створювали багато чудових гольових моментів, але підводила реалізація.

- Збірна України протистояла Нідерландам на чемпіонаті Європи у Амстердамі. На вашу думку, щось змінилось у супротивника та нас з того часу? Бо ту зустріч ми програли.

- Можу відзначити що в Нідерландів змінився головний тренер. Вони зіграли на хорошому своєму рівні. На мою думку, ми дещо зробили крок вперед після Євро, як у психологічному так і у ігровому плані. Тому закономірно взяли реванш за поразку на Євро.

- Вам вдалось забити тричі за дві гри. Надаєте значення своєму бомбардирському рахунку?

- Я впевнений, що кожному гравцеві важливо забивати голи, але першочергове завдання стоїть принести максимум користі задля перемого своєї команди.

- В команді є нове обличчя — Мельник. Як швидко нові гравці адаптуються в колективі?

- Я вважаю що в нас хороший, дружній колектив, тому впевнений що в новачків немає ніяких проблем з адаптацією.

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Артем Андросян, Football.ua