Англія

Німець ще не сказав свого останнього слова на Туманному Альбіоні.

Томас Тухель, якого нещодавно звільнили з Челсі, може очолити збірну Англії. Як стверджує Bild, німець розгляне таку можливість, якщо команда залишиться без головного тренера і йому буде запропонована вакантна посада.

Відзначимо, що зараз команду тренує Гарет Саутгейт, контракт якого закінчується у 2024 році, але невдалий виступ на ЧС-2022 може залишити його без роботи до завершення угоди.

Нагадаємо, що з Челсі Тухель зміг виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат Світу за півтора року. Деяких гравців Челсі здивувала відставка тренера.