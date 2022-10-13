Ліга Європи

Авторитетний портал оцінив учасників гри.

Динамо в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи приймало на своєму полі Ренн та поступилось з рахунком 0:1.

Авторитетний статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників зустрічі. Найкращими гравцями у складі киян стали Олександр Сирота та Віктор Циганков — 6,6 балів.

Найгіршим, у свою чергу, став Віталій Буяльський з показником 5,9. Найкращим гравцем зустрічі загалом став Буріжу з 8,0 балами.

Нагадаємо, що Football.ua пропонує нашим читачам визначити найкращого гравця Динамо у грі проти Ренна.