Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Київське Динамо в цьогорічному розіграші Ліги Європи УЄФА догралось до того, що ще пару невдач у далеко не найбільш потужній за складом суперників групі може залишитись узагалі без очок у всіх шести матчах. Черговий крок на шляху до потенційного ганебного результату "біло-сині" зробили в матчі-відповіді проти французького Ренна, ворота якого цього разу залишились недоторканими, що було, напевно, однією з поодиноких відмінностей на тлі побаченого тижнем раніше. Говорити багато про звітну гру нема потреби — суперники були сильнішими як за індивідуальною майстерністю, так і за рівнем командної взаємодії на полі.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні МКС Краковія (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ





Руслан Нещерет — 5,0. Третій за рангом воротар киян не мав великого обсягу роботи, на відміну від його одноклубників у попередніх матчах, тож без зайвих зусиль узяв два удари в площину його воріт, а під час пропущеного м’яча до Нещерета навряд чи можна було висунути якісь претензії, бо захисник суперників Ву фактично розстрілював його в мертвій для перехоплення зоні.

Олександр Тимчик — 5,0. Робота правого флангового захисника Динамо зосереджувалась на власній половині поля, бо особливо розбігатись у вільних зонах під тиском Тер’є та Мелінга не можуть навіть провідні гравці оборони команд Ліги 1. А тут ще й жовта картка на початку другого тайму лишень зайвий раз підкреслила необхідність для Луческу робити заміну цього гравця, хоча за відведений час саме його бік поля був рушієм активності в атаці киян.

Ілля Забарний (5,0) — Олександр Сирота (4,0) — 4,5. Центр захисту Динамо в цій грі припускався помилок не надто часто, хоча й для підсумкової поразки вистачило лише того, аби Сирота під час подачі кутового в першому таймі почав ловити ґав у боротьбі з власним футболістом під опікою. На жаль, вирівняти становище на полі та дати імпульс власній команді в обох гравців потім так і не вийшло. Зокрема, Забарний багато помилявся під час фірмових переведень.

Владислав Дубінчак — 5,0. Відсутність акцентованого гравця лівого флангу атаки в стартовому складі давала нам можливість зрозуміти важливість ролі Дубінчака в побудові наступу киян. Кілька непоганих кросів із власної зони захисник таки запустив до чужих володінь, проте на тому його активність фактично обмежилась, бо ризики пропустити за спину Бурежо чи Ассіньона були шаленими. І це при тому, що ці двоє суперників і без того вільно почувались на нашій половині.

Віталій Буяльський — 5,0. Для пошуків вільних зон усередині чужого штрафного відповідно до власної ролі на футбольному полі для Буяльського в цій грі не було жодних підстав. Динамо мало часу провело на половині поля Ренна, тому Віталій радше грав третім опорним півзахисником, аніж допомагав розвивати епізоди на протилежній половині.

Сергій Сидорчук — 5,0. Опорний півзахисник та капітан Динамо провів гарний матч у боротьбі виключно за кількістю особистих двобоїв проти суперників на будь-яких ділянках поля. Однак із точки зору командної взаємодії жодних переваг найбільший показник тримання м’яча в ногах у Сидорчука "біло-синім" так і не надав, бо навіть запустити один точний довгий пас той виявився неспроможним.

Володимир Шепелєв — 5,0. Оскільки Гармаш більше тяжів до центральної зони, то лівий фланг киян повсякчас залишався оголеним, і Шепелєву доводилось його перекривати власними зусиллями. Володимир кілька разів перспективно подавав до чужих володінь, однак партнери не знаходили продовження цим епізодам. Щодо дій у захисті, то тут радше ми спостерігали певні проблеми в гравця з протистояннями один-в-один.

Віктор Циганков — 5,0. Знову на Циганкова припала левова частка контролю м’яча з боку футболістів киян в атаці, проте якісного розвитку Віктор майже ніколи не знаходив. У підсумку, лише за одного удару в бік чужих воріт він аж три рази вдало відбирав м’яч у суперників, що яскраво натякає нам на справжнє місце цього гравця на полі в звітному матчі, що взагалі не відповідало очікуванням від нападника.

Артем Бєсєдін — 4,0. У першій грі проти Ренна форвард киян хоча зробив усе заради єдиного голу власної команди, тож критикувати його подальші невдачі на футбольному полі вже хотілось меншою мірою. Однак у звітній грі Бєсєдін не спромігся долучитись до результативної дії Динамо, тож його знову звинувачуватимуть у невтішному підсумку вечора. Навіть жодної спроби пробити не було у виконанні Артема.

Денис Гармаш — 4,0. Луческу не знайшов місця для Кабаєва в стартовому складі, проте знайшов його для Гармаша, якому довелось вийти на змішану позицію на лівому фланзі атаки, однак на чужій половині Денис усе одно більше перебував саме в центральній зоні десь поруч із Бєсєдіним. Назвати цей крок тренерського штабу киян удалим навряд чи можна, бо за трохи більше ніж годину ігрового часу півзахисник рідко зустрічався з м’ячем, а його постійні зміщення залишали неактивним власне лівий фланг нападу Динамо.

Владислав Ванат, Олександр Караваєв, Костянтин Вівчаренко, Владислав Кабаєв, Олександр Андрієвський — 5,0. Цього разу головний тренер київського Динамо почав робити заміни приблизно за півгодини до фінального свистка, тож у футболістів було достатньо часу для того, аби мати вплив на хід подій на полі. На жаль, це виявилось виключно нашим сміливим припущенням, яке не знайшло відображення безпосередньо на полі.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.