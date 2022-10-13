Ліга Європи

До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги Європи.

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 київське Динамо поступилося французьскому Ренну з рахунком 0:1. Єдиний м'яч підопічні Мірчі Луческу пропустили на початку другого тайму.

Після гри "біло-сині" втратили шанси вийти з групи ЛЄ і тепер мають можливість зіграти у євровесні тільки у рамках Ліги Конференцій.

Зазначимо, що під керівництвом Мірчі Луческу "динамівці" здобули лише 1 перемогу у 16 матчах групових турнірів єврокубків.

Огляд матчу:

Динамо Київ — Ренн 0:1

Гол: Ву, 48



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 67) — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 71) — Циганков, Бєсєдін (Ванат, 66), Гармаш (Кабаєв, 66).



Ренн: Манданда — Ассіньон, Ву, Теате, Мелінг — Бурежо (Трюффер, 84), Угочукву, Маєр — Д. Дуе (Те, 73), Калімуендо (Гуїрі, 73), Тер’є (Сулемана, 66).



Попередження: Бєсєдін, Тимчик, Ванат — Бурежо.