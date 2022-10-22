Ліга Європи

Римський клуб збирається оскаржувати дискваліфікацію гравця.

Півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло не зможе допомогти своїй команді у двох наступних матчах Ліги Європи через дискваліфікацію. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

23-річний італієць уже пропускав матч четвертого туру з Бетісом (1:1), але пропустить ще два за свою неспортивну поведінку.

Нагадаємо, Дзаньоло отримав червону картку у першій грі проти Бетіса (1:2). Спочатку він штовхнув суперника руками, а потім вдарив його ногою.

Таким чином, Дзаньоло пропустить заключні матчі групового етапу Ліги Європи проти ХІКу та Лудогорця.

Також наголошується, що римський клуб спробує оскаржити рішення дисциплінарного комітету.

Нині Рома посідає третє місце у групі С, відстаючи від Лудогорця на три очки та на шість від Бетіса.