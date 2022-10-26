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Аргентинець став головним тренером Ньюеллс Олд Бойз.

Один з перших клубів Ліонеля Мессі Ньюеллс Олд Бойз оголосив про призначення Габріеля Гайнце на посаду головного тренера. Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ради повідомити, що Габріель Хайнце – новий головний тренер нашої команди", – написано у заяві в Twitter. Строки контракту не уточнюються.

Відзначимо, що Гайнце розпочинав ігрову кар'єру в Ньюеллс Олд Бойз. В Європі він виступав за такі команди, як ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Реал.

На цій посаді він замінив Адріана Коріа, який тимчасово виконував обов'язки головного тренера після відставки Хав'єра Сангінетті.

Раніше Гайнце тренував Годой-Крус, Архентінос Хуніорс, Велес Сарсфілд та Атланту Юнайтед із MLS, з якою він здобув лише дві перемоги у 13 матчах.