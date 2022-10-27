Ліга Європи

Матч проти Фенербахче став формальністю.

У четвер, 27 жовтня, київське Динамо розписало результативну нічию з кіпрським АЕКом із Ларнаки у матчі п'ятого туру Ліги Європи УЄФА — 3:3.

Голами у складі команди Мірчі Луческу відзначилися Владислав Ванат і Денис Гармаш, який оформив дубль. Для Владислава цей гол став першим у єврокубках.

Не дивлячись на врятовану з 1:3 нічию, після цієї гри "біло-сині" втратили будь-які шанси на вихід до євровесни. Якщо після поразки від Ренна кияни позбулися варіантів виходу до плей-оф Ліги Європи, то тепер — і до плей-оф Ліги Конференцій. До слова, як і минулого року, тільки минулого сезону, коли "біло-сині" посіли четверте місце у групі Ліги чемпіонів.

Матч останнього туру з Фенербахче (який сьогодні також врятувався з 1:3), який пройде у Кракові 3 листопада, тепер стає для київського клубу формальністю.

Зазначимо, що у грі за АЕКом за Динамо дебютував 19-річний вінгер Самба Діалло.