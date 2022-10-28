Головний тренер лондонців поділився думками стосовно матчу з Ейндговеном.
Мікель Артета
28 жовтня 2022, 09:32
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував поразку своєї команди.
"Я дуже розчарований. Це кінець тривалої серії, в якій ми виграли багато ігор, і сьогодні сталася наша перша поразка з початку вересня, отже ми повинні перезавантажитися. Вітаємо ПСВ — сьогодні вони були кращою командою. Ми були далеко не на свому рівні, і ми знаємо, що в Європі дуже важко перемагати.
Ми не отримали жодного контролю та м'яча у тих зонах, в яких це планували.
Дійсно важко вигравати кожну гру в Європі. Ми знаходимося в дійсно хорошому становищі. Сьогодні розчаровані, але немає часу жаліти себе. Треба реагувати. У неділю у нас дуже важлива гра, а потім ми будемо готуватися до Цюріха.
Ми повинні бути набагато кращими, ніж були сьогодні".
Напередодні команда поступилася ПСВ Ейндговен у Лізі Європи.