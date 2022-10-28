Ліга Європи

Дивіться відео голів і найкращих моментів матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи 27 жовтня 2022, 22:00.

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи нідерландський ПСВ переграв лондонський Арсенал — 2:0.

Тим самим колектив з Ейндховена наблизився до "канонірів" на відстань двох очок і зберіг шанси у заочній боротьбі в останньому турі здобути перше місце у квартеті. Наступного четверга лондонці, які мають 12 очок, вдома прийматимуть швейцарський Цюрих, а команда з Нідерландів з десятьма пунктами на виїзді протистоятиме Буде Глімту.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко вдруге поспіль не зіграв проти колишньої команди через травму.

До вашої уваги відео всіх голів матчу ПСВ — Арсенал у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:

ПСВ — Арсенал 2:0

Голи: Верман, 56, де Йонг, 63.