Ліга Європи

Крім них на нагороду претендують Айтор Руйбал та Андерс Дреєр.

Учора, 3 листопада, пройшли матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА визначив чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця тижня турніру.

На нагороду претендують:

- півзахисник Мідтьюлланна Андерс Дреєр — дубль у ворота Штурму (2:0);

- хавбек Роми Лоренцо Пеллегріні — два м'ячі у матчі проти Лудогорця (3:1);

- нападник Монако Кевін Фолланд – хет-трик у грі проти Црвени Звезди (4:1);

- форвард Бетіса Айтор Руйбал — дубль у ворота ХІКу (3:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі потенційні суперники донецького Шахтаря у 1/16 фіналу Ліги Європи.