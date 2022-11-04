Англія

Давід де Хеа не хоче покидати англійський клуб

Іспанський голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа хоче залишитись в Манчестер Юнайтед. Своєю чергою клуб вже працює над продовженням контракту з 31-річним голкіпером.

Де Хеа має велике бажання залишитися на Олд Траффорд, тому готовий піти на зменшення зарплати, яка зараз складає 375 тисяч фунтів на тиждень.

Нинішня угода з гравцем розрахована до кінця червня 2023 року. Проте навіть у тому випадку, якщо "манкуніанці" матимуть право її продовжити ще на рік, вони хочуть залишити іспанця на довший строк. Конкретний термін наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що варіант повернення Де Хеа розглядає мадридський Атлетіко.

Також МЮ працює над поверненням до клубу Едвіна ван дер Сара, який має зайняти посаду директора з футболу.